Athletic Palermo – Nissa, la diretta testuale del match / LIVE
L’Athletic Palermo, reduce dalla sconfitta di Paternò, affronta la Nissa in uno scontro d’alta classifica: le due squadre sono la terza e quarta forza del Girone I. A partire dalle ore 15, la diretta testuale del match su Stadionews.
Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle ore 15)
Athletic Palermo: 1 Bitzinis, 3 Vesprini, 5 Sanchez, 7 Mazzotta, 9 Micoli, 11 Lores Varela, 14 Bonfiglio, 18 Maurino, 20 Zalazar, 30 Bova, 83 Rampulla.
A disposizione: 22 Greliak, 4 Torres, 8 Bongiovanni, 17 Matera, 21 Zaic, 28 Anzelmo, 31 Panaro, 44 Palumbo, 77 Faccetti.
Nissa: 12 Castelnuovo, 5 Agnello, 9 Diaz, 10 Rotulo, 15 Bruno, 17 Terranova, 23 Palermo, 31 Rapisarda, 33 Silvestri, 71 Napolitano, 91 Megna.
A disposizione: 99 Creuso, 4 Croce, 6 Marino, 8 Cittadino, 19 Ciprio, 27 Crisci, 35 Ciniero, 69 Kragl, 96 Sarao.