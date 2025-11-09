Palermo, fiocco rosa in casa Blin: è nata la figlia Giulia ​​

Alexis Blin è diventato papà per la seconda volta: è nata la piccola Giulia. A dare l’annuncio è stato il Palermo attraverso una nota ufficiale, con cui il club ha rivolto i propri auguri al centrocampista francese e alla sua famiglia.

Blin era stato inserito tra i convocati per la gara poi persa contro la Juve Stabia, ma d’accordo con la società e con mister Inzaghi aveva scelto di non partire, restando a Palermo in attesa della nascita della figlia. Il giocatore tornerà regolarmente a disposizione alla ripresa degli allenamenti.

La nota del club

Fiocco rosa in casa Palermo. È nata Giulia Blin, figlia del nostro Alexis.







Alla piccola, alla mamma Jessica, alla sorellina Carla e al papà gli auguri del Presidente Dario Mirri, del City Football Group e di tutta la famiglia rosanero.

LEGGI ANCHE

LE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA

ATHLETIC PALERMO – NISSA RINVIATA A DATA DA DESTINARSI