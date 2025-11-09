Palermo femminile, vittoria speciale. Battuto il Catania nel derby (0 - 2) ​​

Il derby siciliano è rosanero. Il Palermo femminile guidato da Rosalia Pipitone si riscatta dopo la sconfitta in Coppa di qualche settimana fa, imponendosi con un convincente 0-2 in trasferta nella 4ª giornata di campionato.

A sbloccare l’incontro è Chirillo al 71’, brava a finalizzare un’incursione di Dragotto sulla destra. Pochi minuti dopo, al 75’, arriva il raddoppio firmato Incontrera, autrice di una splendida rete su calcio di punizione.

“Le ragazze sono state grandiose – ha dichiarato l’allenatrice rosanero a fine gara – . È stata una partita combattuta come tutti i derby, questa vittoria ci darà slancio per il campionato. Ringrazio le ragazze perché si sono messe a disposizione e hanno ripagato la nostra fiducia con questa grande prestazione. Da martedì torneremo ad allenarci per preparare la prossima gara contro il Marsala. Sono felice per questi tre punti, un plauso speciale a Sofia Biundo che oggi è stata superlativa tra i pali”.







Per le rosanero si tratta della terza vittoria in quattro gare, un risultato che vale il secondo posto in classifica. Nel prossimo turno, in programma domenica 16 novembre, la formazione di Pipitone ospiterà la Virtus Marsala, con l’obiettivo di dare continuità al proprio momento positivo.