Juve Stabia – Palermo in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie B
Il Palermo, reduce dalla bella vittoria contro il Pescara, affronta la Juve Stabia, squadra che invece ha perso male contro il Modena capolista nell’ultimo turno. Calcio d’inizio alle ore 17.15 di oggi, sabato 8 novembre. Ma dove vedere la gara in diretta tv e streaming?
Juve Stabia – Palermo in diretta streaming: come vedere la partita 🔴💻
La gara sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, la piattaforma che detiene i diritti della Serie B. Per seguire il match basta:
Essere abbonati a DAZN;
Accedere tramite smart TV, PC, smartphone o tablet;
Oppure utilizzare dispositivi come Chromecast, Fire Stick, Apple TV o console compatibili.
Oltre alla diretta, DAZN offre anche repliche e highlights on demand.
In alternativa, sarà possibile vedere Juve Stabia – Palermo anche su LaB Channel, il canale ufficiale della Serie B disponibile su Amazon Prime Video Channels 🎥. Attivare il servizio è semplice: 7 giorni gratis, poi 9,99 € al mese.
Juve Stabia – Palermo in tv: tutte le soluzioni disponibili 📺✨
Chi preferisce seguire la partita in tv potrà farlo in diversi modi:
Tramite smart TV compatibile con DAZN o Prime Video;
Con decoder Sky Q abilitato;
Collegando il PC alla TV con un cavo HDMI;
Oppure trasmettendo la diretta via Chromecast o Fire Stick.
La sfida sarà inoltre disponibile anche su OneFootball, dove è possibile acquistare l’abbonamento a LaB Channel in promozione a 69,99 € per tutta la stagione.