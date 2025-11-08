Baniya: "A Palermo esperienza positiva. Dionisi ottimo allenatore" ​​

Rayyan Baniya è tornato in Turchia, gioca al Trabzonspor. Il difensore non è stato riscattato dal Palermo ma in un’intervista per TMW sottolinea come l’esperienza in rosanero sia stata positiva, spendendo belle parole anche per Alessio Dionisi.

“Sono andato in una squadra di grande storia come il Palermo ed è stata un’esperienza positiva – afferma – . Quando mi hanno chiamato ho detto subito di sì. Ho imparato tanto, volevamo andare in Serie A ma non ci siamo riusciti e la gente, ovviamente, si ricorda questo”.

“Dionisi è un ottimo allenatore – continua – . Ha bisogno delle giuste condizioni per fare bene in una squadra. E sono convinto che farà bene. Gli auguro il meglio”.







LEGGI ANCHE

LE PROBABILI FORMAZIONI