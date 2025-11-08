Athletic Palermo, arriva la Nissa. Ferraro: “Affrontiamo una corazzata" ​​

Domenica pomeriggio alle 15, al Velodromo “Paolo Borsellino”, l’Athletic Palermo ospiterà la Nissa in un match che promette spettacolo e intensità. La gara, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie D – Girone I, rappresenta un importante banco di prova per i nerorosa di Emanuele Ferraro, decisi a rialzarsi dopo la sconfitta per 3 – 2 sul campo del Paternò.

L’obiettivo è chiaro: ripartire con una prestazione di carattere e continuità, contro una delle squadre più attrezzate del girone. La formazione di Di Napoli, infatti, occupa il terzo posto in classifica e non ha mai nascosto le proprie ambizioni di promozione.

“Testa bassa e pedalare contro una corazzata”

Alla vigilia del match, Ferraro ha caricato l’ambiente con parole di fiducia e determinazione: “Si riparte con tanta amarezza per la partita di domenica scorsa, ma ormai è alle spalle. Avremmo meritato qualcosa in più, ora guardiamo avanti. La Nissa è costruita per vincere, una corazzata completa in tutti i reparti. Dovremo affrontare questa sfida al meglio se vogliamo portare a casa dei punti. Noi dobbiamo fare l’Athletic: testa bassa e pedalare, mettendo in campo le nostre qualità”.







Per la sfida con la Nissa, l’Athletic potrà contare su 24 convocati. Assente Crivello per un fastidio muscolare, mentre rientra Fastiggi. Prima convocazione in nerorosa per il giovane Gabriel Zaic.

Convocati

Bitzinis, Di Maria, Greliak; Fastiggi, Mazzotta, Mori, Rampulla, Panaro, Palumbo, Sanchez, Torres, Vesprini; Anzelmo, Bongiovanni, Bova, Faccetti, Lores Varela, Maurino, Zaic, Zalazar; Bonfiglio, Bustos, Matera, Micoli.