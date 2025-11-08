Juve Stabia – Palermo, le formazioni ufficiali
Inzaghi conferma in gran parte la formazione che ha battuto il Pescara. Due cambi: Segre gioca al posto dell’infortunato Gomes, mentre in attacco c’è Brunori accanto a Pohjanpalo. L’allenatore sceglie ancora il 3-5-2 come sistema di gioco iniziale.
Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 17.15)
JUVE STABIA (3-5-2): 1 Confente; 4 Ruggero, 33 Giorgini, 6 Bellich; 24 Carissoni, 98 Mosti, 55 Leone, 29 Correia, 77 Cacciamani; 9 Gabrielloni, 27 Candellone (C).
A disposizione: 23 Boer, 3 Reale, 7 Burnete, 10 Pierobon, 11 Piscopo, 13 Varnier, 15 Baldi, 19 Stabile, 21 De Pieri, 37 Maistro, 45 Zuccon, 76 Mannini.
Allenatore: Abate.
PALERMO (3-5-2): 66 Joronen; 19 Bereszynski, 13 Bani, 32 Ceccaroni; 27 Pierozzi, 8 Segre, 10 Ranocchia, 5 Palumbo, 3 Augello; 9 Brunori (C), 20 Pohjanpalo.
A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 14 Vasic, 17 Giovane, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
Arbitro: Matteo Marchetti (Ostia Lido).
Primo assistente: Mattia Regattieri (Finale Emilia).
Secondo assistente: Simone Pistarelli (Fermo).
Quarto ufficiale: Maria Marotta (Sapri).
VAR: Antonio Giua (Olbia).
AVAR: Francesco Meraviglia (Pistoia).
4 thoughts on “Juve Stabia – Palermo, le formazioni ufficiali”
Ma come si fa a tenere Diakité in panchina, cioè il migliore in campo delle ultime partite e autore di un gol formidabile?
Semplice perché al suo posto gioca Pierozzi che di Diakite ne fa dieci e che ha segnato quattro gol e fatto tre assist
In panchina, in panchina….con Zoff…fattene una ragione e non piangere.
Formazione corretta. +++++ +++++ +++++++++. Forza Palermo.