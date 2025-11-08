Juve Stabia – Palermo 0 – 0 / LIVE | Meglio i rosa in questa prima fase
15′ p.t. – Poche emozioni in questi ultimi minuti: possesso palla della Juve Stabia che prova a trovare spazi.
10′ p.t. – Brunori vede Confente fuori dai pali e tenta la conclusione, conclusione però deviata.
7′ p.t. – Bella combinazione dei rosa: Ranocchia viene servito da Segre ma il suo tiro d’esterno finisce alto sopra la traversa.
6′ p.t. – Sugli sviluppi, schema del Palermo: Palumbo cerca Augello con una palla tagliata fuori dall’area di rigore. Il tiro al volo dell’ex Cagliari si spegne vicina al palo.
5′ p.t. – Angolo per il Palermo.
4′ p.t. – Punizione a centrocampo per il Palermo che Ranocchia scodellerà nel cuore dell’area di rigore.
2′ p.t. – Conclusione in porta da media distanza di Mosti. Joronen è attento e respinge.
ORE 17.18 – Inizia la partita.
Il Palermo vuole dare continuità alla bella vittoria col Pescara nella gara contro la Juve Stabia, ultimo match prima della sosta per le nazionali. A partire dalle ore 17.15, la diretta testuale su Stadionews.
Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 17.15)
JUVE STABIA (3-5-2): 1 Confente; 4 Ruggero, 33 Giorgini, 6 Bellich; 24 Carissoni, 98 Mosti, 55 Leone, 29 Correia, 77 Cacciamani; 9 Gabrielloni, 27 Candellone (C).
A disposizione: 23 Boer, 3 Reale, 7 Burnete, 10 Pierobon, 11 Piscopo, 13 Varnier, 15 Baldi, 19 Stabile, 21 De Pieri, 37 Maistro, 45 Zuccon, 76 Mannini.
Allenatore: Abate.
PALERMO (3-5-2): 66 Joronen; 19 Bereszynski, 13 Bani, 32 Ceccaroni; 27 Pierozzi, 8 Segre, 10 Ranocchia, 5 Palumbo, 3 Augello; 9 Brunori (C), 20 Pohjanpalo.
A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 14 Vasic, 17 Giovane, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
Arbitro: Matteo Marchetti (Ostia Lido).
Primo assistente: Mattia Regattieri (Finale Emilia).
Secondo assistente: Simone Pistarelli (Fermo).
Quarto ufficiale: Maria Marotta (Sapri).
VAR: Antonio Giua (Olbia).
AVAR: Francesco Meraviglia (Pistoia).