Palermo, Blin assente dell'ultima ora: ecco perché ​​

Palermo, Blin assente dell’ultima ora: ecco perché

Redazione 08/11/2025 16:11

Alexis Blin non sarà a disposizione contro la Juve Stabia. Il centrocampista francese del Palermo, inizialmente inserito tra i convocati, non comparirà però nella distinta ufficiale del match.

Il motivo è lieto: Blin sta per diventare papà per la seconda volta e ha scelto di restare a Palermo per attendere la nascita. Inzaghi dovrà quindi rinunciare a lui per la trasferta di Castellammare di Stabia.

LEGGI ANCHE

JUVE STABIA – PALERMO, LE FORMAZIONI UFFICIALI 



1 thought on “Palermo, Blin assente dell’ultima ora: ecco perché

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *