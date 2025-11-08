Palermo, Blin assente dell’ultima ora: ecco perché
Alexis Blin non sarà a disposizione contro la Juve Stabia. Il centrocampista francese del Palermo, inizialmente inserito tra i convocati, non comparirà però nella distinta ufficiale del match.
Il motivo è lieto: Blin sta per diventare papà per la seconda volta e ha scelto di restare a Palermo per attendere la nascita. Inzaghi dovrà quindi rinunciare a lui per la trasferta di Castellammare di Stabia.
Auguri ai genitori e al neonato! Per questo motivo è pienamente scusato