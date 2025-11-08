Primavera Palermo, brutta sconfitta con lo Spezia (3 - 1): rosanero penultimi ​​

Brutta sconfitta per il Palermo Primavera. La squadra di Del Grosso ha perso 3 – 1 contro lo Spezia: si tratta del quarto k.o. nelle ultime sei gare e la classifica fa sempre più paura.

La partita si è decisa già nella prima mezz’ora. Il Palermo si è ritrovato sotto di tre gol dopo 22 minuti: marcature di Lorenzelli e doppietta di Conte. Per i rosanero inutile la rete di Di Mitri.

Il Palermo è ora al penultimo posto in classifica con soli 5 punti in 8 partite. Nel prossimo turno è in programma la sfida contro il Monopoli, che ha 11 punti.







