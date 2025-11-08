Juve Stabia – Palermo 1 – 0 LE PAGELLE / Rosa brutti e nervosi. Ranocchia flop. Vasic il migliore
Brutti, nervosi e spuntati. I giocatori non hanno ascoltato le parole di Inzaghi in conferenza stampa e offrono una prestazione ben al di sotto di quello che si poteva temere. Non siamo ai livelli di Catanzaro solo perché la Juve Stabia si è dimostrata squadra di livello superiore. Ma siamo lì.
La partita non è stata mai bella e facile. Volendo essere fiscali, il Palermo la perde solo per aver regalato un gol alla Juve Stabia (Pierozzi scivola) ma non è piaciuto l’atteggiamento prima e dopo la rete. Siamo onesti, a parte qualche “palla dell’Ave Maria”, il Palermo non ha mai dato l’impressione di poter recuperare la partita e con il passare dei minuti è anche cresciuto a dismisura il nervosismo, che è costato qualche cartellino giallo di troppo e quello rosso per Ranocchia.
Tre sconfitte nelle ultime quattro partite sono allarmanti. La vetta della classifica si è allontanata di nuovo, i fuochi d’artificio della gara casalinga con il Pescara sono già stati spenti e si sono dimostrati un fuoco di paglia. La manovra offensiva continua a essere abbastanza approssimativa, le alternative tattiche si sono rivelate risicate e l’unico che può accedere alla sufficienza – udite udite – è Vasic, che nella ripresa ha cercato di dare qualche accelerazione a una manovra senza lucidità.
La sosta probabilmente viene nel momento migliore. Inzaghi potrà recuperare un paio di infortunati ma perderà Ranocchia (squalifica) e bisogna vedere le condizioni di Bani. Ma soprattutto l’allenatore dovrà individuare cosa è successo nell’ultimo mese, la squadra ha perso le sue caratteristiche principali e non riesce a uscire dal tunnel.
JUVE STABIA: Confente 6; Ruggero 6,5, Giorgini 6,5, Bellich 6; Carissoni 6,5, Mosti 6, Leone 6,5 (dal 34′ s.t. Pierobon s.v.), Correia 7, Cacciamani 7,5 (dal 48′ s.t. Baldi s.v.); Gabrielloni 6 (dal 26′ s.t. Burnete s.v.), Candellone 6.
PALERMO: Joronen 6; Bereszynski 5,5 (dal 26′ s.t. Corona s.v.), Bani 5,5 (dal 1′ s.t. Peda 5,5), Ceccaroni 5,5; Pierozzi 5 (dal 31′ s.t. Diakité s.v.), Segre 5, Ranocchia 4, Palumbo 5,5 (dal 17′ s.t. Vasic 6), Augello 5; Brunori 5 (dal 17′ s.t. Le Douaron 5), Pohjanpalo 5.
Joronen 6: Il gol di Cacciamani non può evitarlo. Il giovane talento, in prestito dal Torino, calcia fortissimo da pochi metri e non gli dà scampo. Il portiere si era ‘riscaldato’ su una conclusione dalla distanza di Mosti e poi ha sentito fischiare il pallone sopra la testa un po’ troppe volte. Salvato dalla trasferta nel finale. Il suo potrebbe anche essere un senza voto.
Bereszynski 5,5: Sembra aver già guadagnato posizioni nelle gerarchie e il suo atteggiamento difensivo è piuttosto corretto. Fa il marcatore attento, bravo in una diagonale che chiude la via della porta a Correia. Nella ripresa esce per questioni tattiche, serve l’assalto finale.
(dal 26′ s.t. Corona) s.v.: Buttato nella mischia per affollare l’area e dare peso all’attacco.
Bani 5,5: È sembrato meno sicuro del solito. In un paio di occasioni ha commesso errori non comuni. Sul gol di Cacciamani si inchina alla velocità e alla classe dell’avversario che dentro l’area, spostando il pallone sul piede sinistro, rende inutile la chiusura del centrale rosanero. La sua uscita di scena dopo la fine del primo tempo lascia pensare che le sue condizioni fisiche non fossero delle migliori. E questo spiegherebbe il calo di rendimento.
(dal 1′ s.t. Peda) 5,5: Era destino che scendesse sul campo che l’anno scorso lo ha consacrato come giovane emergente. Peda entra al posto di Bani, va a prendere posto al centro della difesa. È una partita strana, la Juve Stabia agisce di rimessa ma lui sembra nervoso e insicuro come il resto della squadra.
Ceccaroni 5: Gara anonima, quindi al di sotto delle sue potenzialità. La Juve Stabia attacca soprattutto dall’altra parte e lui resta un po’ avulso dalla manovra. Non è fortunato sui calci piazzati a favore, non riuscendo a trovare la palla. Nemmeno in una ripresa giocata col baricentro più avanzato riesce a farsi notare.
Pierozzi 5: Il gol lo provoca lui, scivolando banalmente sulla trequarti e lasciando un’autostrada libera a Cacciamani. Ma già prima del gol era sembrato meno presente del solito, con qualche difficoltà di posizione e minore slancio offensivo. Migliora (come quantità) nel secondo tempo dove è uno degli ultimi ad arrendersi, ma la concretezza di sette giorni fa non riesce a trovarla. E anche lui si becca un’ammonizione.
(dal 31′ s.t. Diakité) s.v.: Entra come carta della disperazione per dare vivacità sulla fascia. Missione fallita.
Segre 5: Forse la squadra è un po’ troppo offensiva, forse non è la sua giornata migliore: fatto è che per tutto il primo tempo il filtro centrale è piuttosto lacunoso. Segre corre e combatte com’è nella sua natura, ma incide poco sia in fase difensiva che offensiva. E col passare dei minuti non è stato in grado di fare differenza come gli era capitato altre volte. In una ripresa giocata quasi sempre nella metà campo avversaria non riesce mai ad emergere.
Ranocchia 4: Un passo indietro, sembra non trovare mai la posizione giusta in campo e quando ha la palla al piede non inventa nulla che non sia ordinaria amministrazione. Continua a fallire la mira quando prova a tirare in porta e sullo 0 a 0 ha sbagliato una conclusione ravvicinata dopo una bella triangolazione con Pohjanpalo e Segre. Resta anonimo anche nel secondo tempo giocato quasi interamente nella metà campo avversaria. Unico guizzo a cinque minuti dalla fine, quando conquista una punizione dal limite anticipando un avversario su una palla vagante. Nervosissimo anche lui, tanto da rimediare una prima ammonizione ‘gratis’ (strattona un avversario a terra) e poi la seconda per plateali proteste contro l’arbitro.
Palumbo 5,5: La condizione fisica è più che buona e difatti è quello che corre di più. La cosa migliore della partita la fa in un recupero difensivo che serve a spegnere un contropiede della Juve Stabia e che conferma anche la sua capacità di sacrificarsi e di battagliare su ogni palla a metà campo. Purtroppo viene condizionato da un’ammonizione a metà primo tempo che ne condiziona il gioco e il tasso agonistico. Anche il primo quarto d’ora della ripresa lo gioca con il freno a mano tirato (e in un’occasione rischia l’espulsione) e a quel punto è chiaro che è meglio sostituirlo.
(dal 17′ s.t. Vasic) 6: Entra bene in partita, com’era già accaduto nelle ultime due gare. Non è decisivo e non tocca a lui far girare un match che è tremendamente in salita, ma l’atteggiamento è giusto ed è giusto anche sottolinearlo.
Augello 5: Su calcio d’angolo lungo dalla destra prova il tiro dell’anno, al volo di sinistro, ma la palla termina fuori di mezzo metro. In avanti si vede poche altre volte, falli laterali a parte, e ha dovuto fare (non sempre bene) coperture difensive. Ha sul sinistro la palla giusta per pareggiare su una punizione dal limite ma il suo ‘collo esterno’ termina fuori.
Brunori 5: Ha ripreso la maglia da titolare per la seconda partita consecutiva ed è partito benino, conquistando e difendendo palle sulla trequarti e provando anche la conclusione in un paio di occasioni. Esce dalla partita con il passare dei minuti, anche lui si fa ammonire e deve stare prudente. Alla fine della sua partita maltratta anche un calcio di punizione centrale che si infrange sulla barriera. Deve ancora recuperare una condizione fisica migliore e maggiore fiducia in se stesso.
(dal 17′ s.t. Le Douaron) 5: Fa il trequartista, ogni tanto va a imbucarsi in area di rigore ma in realtà la sua partita non decolla mai.
Pohjanpalo 5: Il giorno che gli arriverà una palla pulita non crederà ai suoi occhi. La sua gara, come tante altre, è fatta di spinte, strattoni e qualche sponda, tentata o riuscita. La prima vera occasione gli capita tra i piedi a un quarto d’ora dalla fine, nell’area affollata come un autobus, e non è sufficientemente lucido per trovare la porta.
oggi non sono deluso dal risultato. oggi sono triste perchè mi rendo conto della mancanza di grandi intelligenze. megio restare a casa e darla vinta prima. vai in una borgata abituata alle risse di C e vai fare il presuntuoso, nervoso, capisci che l’arbitro è casalingo anni 70 e insisti?
Inutile parlare di gioco, NON C’è STATO! Nessun agonismo, nemmno l’accenno di pressing, scelte sempre e solo sbagliate. Pure alla fine al posto del lancio in area…uno schizofrenico schema palesemente improvvisato… Nessuna sufficienza ma soprattutto mentale.
Pazzi totali siete.
Credere in questa società ed in questi giocatori.
Ma ammettere che si è sopravvalutato – per l’ennesima volta – il mercato del Palermo anche quest’anno è troppo difficile?
È troppo difficile ammettere che sono quattro anni che City Group non compra giocatori veramente importanti (sono stati 58!) per tentare seriamente di lottare per la serie A?
È proprio impossibile scrivere – finalmente – che CG ci doveva portare in serie A il primo anno, poi il secondo, poi il terzo, poi il quarto e siamo quasi arrivati al quinto e stiamo ancora in serie B e che questa società non vale i giudizi positivi che tutti entusiasticamente le avete voluto regalare da 4 anni a questa parte?
È troppo difficile, per esempio, dire che è stato un clamoroso errore – quasi un crimine – imperdonabile avere mantenuto gente (come Vasic – “il migliore” oggi? Ma per favore, non farmi ridere… – e Ranocchia su tutti) che già avevano dato prova a Palermo di essere giocatori assai modesti?
Insomma: per scrivere o dire “scusate, non ci abbiamo capito niente” non ce la fate, vero?
Cos’altro deve succedere ancora perché i giornalisti palermitani si sveglino?
Quale altro tronzo di malafiura dobbiamo ancora assupparci?
Ps se poi ci si mette qualcuno a dire “mi aspetto una vittoria a Castellammare sabato prossimo” siamo a posto… almeno statevi zitti…
la stupidità umana nn ha limiti …prendersela con un ragazzino vergogna…poi d’accordo che nn c’è gioco ma l’errore nn è della società i quali hanno messo una barca di soldi
A fine primo tempo ha scritto che questa partita era uguale a quella di Catanzaro, e ci ho preso un Palermo vergognoso, e un arbitro veramente scadente, (voglio essere educato) questo signor Marchetti c’è la con noi e si vede
Allora, Ranocchia in questo centrocampo mediocre, può giocare titolare, ma deve togliersi la 10…
È un’offesa per il calcio!!!
Buona sera non commento di moduli posizioni in campo ruoli arbitro e nomi, ma la domanda è questa , questi cadaveri e soprattutto la società vogliono andare in A ?
Cordiali saluti
Comunque è stato un errore imperdonabile non fare parare Gomis al posto di Joronen, non fare giocare Gyasi e Gomes infortunati, e far entrare Diakitè a partita finita.
Questi qui giocavano a calci, assecondati dall’arbitro, e noi credevamo di poter giocare a Calcio.
Illusi. Si buttavano a terra per 10’ anche prima dell’1-0. Adesso aspettiamo tutte le critiche dei NDC. Vasic unica nota positiva, ma si era già visto col Pescara.
È lo stesso commento dopo una sconfitta dell’anno scorso .
BASTAAAAAAA!
Che delusione!
Noi avevamo riposto in te una grande speranza , non c’era alcun pregiudizio nei tuoi confronti, avevamo una grande fiducia in te . Speravamo anche nel nuovo direttore sportivo e in generale credevamo nella società. All’inizio abbiamo creduto in voi e vi abbiamo dato piena fiducia . La speranza era quella di tradurre le buone intenzioni in fatti sportivi e risultati . Eravamo molto fiduciosi nel progetto del CG che poteva restituirci una squadra che competeva almeno alla pari per raggiungere la serie A . Noi tifosi del Palermo ci meritiamo un posto adeguato nel panorama calcistico italiano ed europeo e non solo per rango ma anche per bacino di utenza e quindi di introiti . Invece ci sentiamo dire che lo Spezia ( Juve Stabia) è una grande e dobbiamo averne paura . Peraltro Che DELUSIONE caro Dionisi ( Inzaghi) Che delusione che infonde amarezza e tristezza nei nostri cuori . Eppure con semplicità ed educazione civile e sportiva ci avevamo creduto . Chi tradisce la fiducia piena che ti era stata affidata totalmente senza se e senza ma, ha una cosa sola da fare: anziché deprezzare il capitale umano( Brunori e adesso aggiunge perfino Gomes) e quindi danneggiare tutti ed in primis la società, si dovrebbe chiedere scusa a tutti e rispondere non con la retorica ma con i fatti : risultati o dimissioni !!! Siamo molto contriti e abbattuti. È come essere stati traditi e con il tradimento non si scherza ! Avete visto l’arbitro ? Come mai il CG si lascia deludere e danneggiare così senza dire e fare nulla ?
Ai posteri l’ardua sentenza.
CHE DELUSIONE !
BASTAAAAA .
Oggi Ranocchia peggiore in campo. Ma tutto il campionato è condizionato negativamente da lui, che vaga per il campo e abbiamo sempre l’uomo in meno. Pupillo di Inzaghi meno male che è squalificato.
Direttore ma lei veramente pensa che la sosta possa fare diventare dei mediocri giocatori in campioni
Non voglio essere pessimista, ma voglio fare una considerazione: due o tre stipendi di qualche giocatore del Palermo, valgono quasi tutti il monte ingaggio di una squadra come la Juve Stabia. Questo è un fatto. Una squadra che ambisce alla serie A non può perdere così. Gira e rigira, alla fine, ci ritroviamo ad assistere a spettacoli come le stagioni precedenti. Dobbiamo cominciare a guardare la classifica in basso??
Inzaghi flop assoluto + City Group flop assoluto
BASTAAAAAAAAAAAAA
Campo sintetico di gioco da processo per direttissima, arbitraggio da Ufficio inchieste, Palermo da rinviare a giudizio. Assieme a Inzaghi. Da chiamare sul banco degli imputati non per la formazione iniziale, “depupillizzata” e, quindi, correttissima, ma per i cambi tardivi (Diakite’ e Vasic avrebbero dovuto entrare prima) e inefficaci (Le Douaron non ha toccato palla). Se poi il migliore dei rosanero risulta Vasic vuol dire che, alla lunga, diversi titolarissimi sono spariti dal terreno schiantati dalla fatica. Ne deriva che, dopo la vittoria con il modestissimo Pescara, a Torretta s’e’ lavorato poco e male. Soprattutto sulle posizioni e l’interscambio tra Palumbo e Ranocchia. Un pareggio si sarebbe potuto, in ogni caso strappare giocando su un campo degno davvero dell’omologazione per la Serie B e arbitrati da un signore, peraltro non coadiuvato dai collaboratori, meno orientato a fischiarci contro qualsiasi cosa. Sicuro com’è’ che resterà impunito dal momento che CityGroup è Gardini contano in Federazione quanto il due di coppe a briscola.
Ma basta con Ranocchia…ha fatto bene solo le prime 6 partite quando è arrivato a gennaio poi il nulla
Direttore condivido le sue riflessioni soprattutto su Vasic, che io farei giocare titolare a ridosso delle punte come faceva Padova. Nel gioco proposto da Inzaghi serve gente che corre su ogni palla e per 100 minuti. Gli altri al momento non li fanno.
A gennaio serviranno alcuni ritocchi a centrocampo altrimenti faremo lo stesso campionato degli ultimi passati
Sempre il solito equivoco alla base di tutto: di serie A, promozione diretta, attacco stellare ne parla la stampa e appresso noi tifosi. La società ringrazia, i bookmakers pure.
Avete voluto credere e far credere che il problema lo scorso anno fosse la guida tecnica, avete dato voti mirabolanti ad un mercato monco, assolutamente non da squadra che il campionato vuole provare seriamente a vincerlo. Vi hanno dato il circensem, i giocatori quelli no, altrimenti l’avvocato Galassi, fra una cena con Leclerc ed un board del City come farebbe a dirci che la serie B è il campionato di secondo livello più difficile da Mercurio a Nettuno?
Squadra imbarazzante, come lo é da anni. Se tutte le cose andassero bene, arbitri, pali che per centimetri diventano gol, Brunori ed un paio di altri sopravvalutati in panchina 95 minuti se l’arbitro di recupero ne dà 4, potremmo lottare per un posto appena decente nella griglia dei playoff.
Spero di essere smentito, il cuore ci crede, la ragione sogghigna, ma se l’esito dovesse essere ancora una volta lo stesso, mi piacerebbe vedere riflessioni più attente e meno Dualipate da parte della nostra stampa sportiva. Che considero sempre non solo avere una funzione di cronaca, ma anche, per certi versi, di controllo.
Se dipendesse da me a gennaio cambierei tutto il centrocampo, cederei Brunori e Le duaron e prenderei un buon attaccante già pronto per la serie A (ammesso che ci stanno liberi). Questa squadra non la resuscita Inzaghi e nemmeno Guardiola!!! Mettiamoci il cuore in pace. 😔😔
Ma perché non si vedono più movimenti senza palla?