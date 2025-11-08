Abate: “Mi aspettavo un Palermo così. Vittoria per passare una bella sosta”
Parla Ignazio Abate. L’allenatore della Juve Stabia ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta contro il Palermo, risultato finale 1 – 0.
“Godiamoci questa vittoria che ci farà passare una bella sosta – afferma, parole riportate da mn24.it -. Era difficile giocare negli ultimi venti minuti, c’è stata grande umiltà, e la voglio vedere in ogni partita. Mi aspettavo un Palermo così, l’avevamo preparata con le due punte a prescindere da Gabrielloni”.
“Voglio ringraziare pubblicamente Mosti, Gabrielloni e Pierobon: non stavano bene, non si sono allenati molto ma sono voluti venire con noi e hanno dato una grandissima mano”, ha continuato Abate.