Abate: "Mi aspettavo un Palermo così. Vittoria per passare una bella sosta" ​​

Parla Ignazio Abate. L’allenatore della Juve Stabia ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta contro il Palermo, risultato finale 1 – 0.

“Godiamoci questa vittoria che ci farà passare una bella sosta – afferma, parole riportate da mn24.it -. Era difficile giocare negli ultimi venti minuti, c’è stata grande umiltà, e la voglio vedere in ogni partita. Mi aspettavo un Palermo così, l’avevamo preparata con le due punte a prescindere da Gabrielloni”.

“Voglio ringraziare pubblicamente Mosti, Gabrielloni e Pierobon: non stavano bene, non si sono allenati molto ma sono voluti venire con noi e hanno dato una grandissima mano”, ha continuato Abate.







