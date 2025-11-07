Serie B, 12a giornata: Spezia - Bari apre il programma ​​

Redazione 07/11/2025 11:17

La 12a giornata di Serie B si apre con la sfida tra lo Spezia – che ha cambiato allenatore – e il Bari. Sabato il grosso del programma, c’è anche il Palermo a Castellammare di Stabia. Pescara – Monza chiude la giornata.

LE PARTITE

Venerdì 7 novembre 

Spezia – Bari: ore 20.30



Sabato 8 novembre 

Empoli – Catanzaro: ore 15

Frosinone – Modena: ore 15

Mantova – Padova: ore 15

Reggiana – Entella: ore 15

Südtirol – Carrarese: ore 15

Juve Stabia – Palermo: ore 17.15

Venezia – Sampdoria: ore 19.30

Domenica 9 novembre 

Cesena – Avellino: ore 15

Pescara – Monza: ore 17.15

LA CLASSIFICA

24 Modena
23 Monza
21 Frosinone
20 Cesena
19 Palermo
16 Venezia, Avellino
15 Catanzaro, Reggiana
14 Carrarese, Padova, Juve Stabia* 
13 Entella
12 Bari*
11 Südtirol, Empoli 
8 Pescara, Mantova
7 Spezia, Sampdoria

* una partita in meno

