Serie B, 12a giornata: Spezia – Bari apre il programma
La 12a giornata di Serie B si apre con la sfida tra lo Spezia – che ha cambiato allenatore – e il Bari. Sabato il grosso del programma, c’è anche il Palermo a Castellammare di Stabia. Pescara – Monza chiude la giornata.
LE PARTITE
Venerdì 7 novembre
Spezia – Bari: ore 20.30
Sabato 8 novembre
Empoli – Catanzaro: ore 15
Frosinone – Modena: ore 15
Mantova – Padova: ore 15
Reggiana – Entella: ore 15
Südtirol – Carrarese: ore 15
Juve Stabia – Palermo: ore 17.15
Venezia – Sampdoria: ore 19.30
Domenica 9 novembre
Cesena – Avellino: ore 15
Pescara – Monza: ore 17.15
LA CLASSIFICA
24 Modena
23 Monza
21 Frosinone
20 Cesena
19 Palermo
16 Venezia, Avellino
15 Catanzaro, Reggiana
14 Carrarese, Padova, Juve Stabia*
13 Entella
12 Bari*
11 Südtirol, Empoli
8 Pescara, Mantova
7 Spezia, Sampdoria
* una partita in meno