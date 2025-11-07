Serie C Girone C, 13a giornata: c’è Cavese – Potenza
La 13a giornata del Girone C di Serie C si apre con Cavese – Potenza, poi sabato tocca al Trapani, che riceve il Picerno. Domenica le altre due siciliane: il Catania sfida l’Altamura, mentre il Siracusa gioca contro il Latina in una partita decisiva per il futuro di Turati.
LE PARTITE
Venerdì 7 novembre
Cavese – Potenza: ore 20.30
Sabato 8 novembre
Atalanta U23 – Giugliano: ore 14.30
Trapani – Picerno: ore 14.30
Cosenza – Casarano: ore 17.30
Domenica 9 novembre
Catania – Altamura: ore 14.30
Siracusa – Latina: ore 14.30
Monopoli – Casertana: ore 17.30
Sorrento – Audace Cerignola: ore 17.30
Foggia – Benevento: ore 20.30
Lunedì 10 novembre
Salernitana – Crotone: ore 20.30