Serie C Girone C, 13a giornata: c’è Cavese – Potenza

Redazione 07/11/2025 11:23


La 13a giornata del Girone C di Serie C si apre con Cavese – Potenza, poi sabato tocca al Trapani, che riceve il Picerno. Domenica le altre due siciliane: il Catania sfida l’Altamura, mentre il Siracusa gioca contro il Latina in una partita decisiva per il futuro di Turati.

LE PARTITE

Venerdì 7 novembre 

Cavese – Potenza: ore 20.30



Sabato 8 novembre 

Atalanta U23 – Giugliano: ore 14.30

Trapani – Picerno: ore 14.30

Cosenza – Casarano: ore 17.30

Domenica 9 novembre 

Catania – Altamura: ore 14.30

Siracusa – Latina: ore 14.30

Monopoli – Casertana: ore 17.30

Sorrento – Audace Cerignola: ore 17.30

Foggia – Benevento: ore 20.30

Lunedì 10 novembre

Salernitana – Crotone: ore 20.30

