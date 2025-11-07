Serie A, 11a giornata: si parte con Pisa - Cremonese ​​

Serie A, 11a giornata: si parte con Pisa – Cremonese

Redazione 07/11/2025 11:10

L’11a giornata di Serie A si apre con Pisa – Cremonese, sabato invece c’è il derby della Mole e il Milan gioca a Parma. Il Napoli affronta la trasferta di Bologna, la Roma riceve l’Udinese. Inter – Lazio chiude il programma.

LE PARTITE

Venerdì 7 novembre 

Pisa – Cremonese: ore 20.45



Sabato 8 novembre 

Como – Cagliari: ore 15

Lecce – Verona: ore 15

Juventus – Torino: ore 18

Parma – Milan: ore 20.45

Domenica 9 novembre 

Atalanta – Sassuolo: ore 12.30

Bologna – Napoli: ore 15

Genoa – Fiorentina: ore 15

Roma – Udinese: ore 18

Inter – Lazio: ore 20.45

