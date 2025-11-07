Serie A, 11a giornata: si parte con Pisa – Cremonese
L’11a giornata di Serie A si apre con Pisa – Cremonese, sabato invece c’è il derby della Mole e il Milan gioca a Parma. Il Napoli affronta la trasferta di Bologna, la Roma riceve l’Udinese. Inter – Lazio chiude il programma.
LE PARTITE
Venerdì 7 novembre
Pisa – Cremonese: ore 20.45
Sabato 8 novembre
Como – Cagliari: ore 15
Lecce – Verona: ore 15
Juventus – Torino: ore 18
Parma – Milan: ore 20.45
Domenica 9 novembre
Atalanta – Sassuolo: ore 12.30
Bologna – Napoli: ore 15
Genoa – Fiorentina: ore 15
Roma – Udinese: ore 18
Inter – Lazio: ore 20.45