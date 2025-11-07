Checco Bruni: "Palermo, Inzaghi è la nostra speranza per la Serie A" ​​

Checco Bruni, celebre velista palermitano con alle spalle una carriera ricca di successi internazionali — tra titoli mondiali, europei e nazionali — non ha mai nascosto il suo amore per i colori rosanero. In un’intervista rilasciata a Valerio Tripi per “la Repubblica”, ha espresso la sua fiducia e le speranze per la stagione del Palermo.

“È una grande speranza per tutti noi, vogliamo rivedere il Palermo in Serie A, ci siamo arrivati spesso vicino, ma non abbastanza. Inzaghi è una speranza per tutti“, afferma.

“Anche se da molti anni vivo a Cagliari, il mio cuore rimane sempre palermitano e quindi il famoso “Forza Palermo” gridato in Nuova Zelanda forse ha creato un po’ un personaggio – dice – . Rapporto con la città? Amore e odio per questa terra, perché lo sappiamo tutti che potrebbe dare tanto di più, che ha dato tanto di più in passato e che spesso viene maltrattata“.







