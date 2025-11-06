Juve Stabia – Palermo, le probabili formazioni: nuova chance per Brunori

(AGGIORNATO IL 6 NOVEMBRE, ORE 11.58). Ecco le probabili formazioni di Juve Stabia – Palermo, match valido per la 12a giornata della Serie B 2025/26 (appuntamento sabato 8 novembre, alle ore 17.15, stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia):

JUVE STABIA (3-5-2): Confente; Ruggero, Giorgini, Bellich; Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Gabrielloni, Candellone.

Indisponibili: Battistella, Morachioli, Ciammaglichella, Varnier







Squalificati: /

PALERMO (3-5-2): Joronen; Bereszyński, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Palumbo, Ranocchia, Segre, Augello; Brunori, Pohjanpalo.

Indisponibili: Gyasi, Gomes

Squalificati: /

Inzaghi sembra intenzionato a confermare in larga parte la squadra che ha vinto e convinto contro il Pescara. Un cambio, però, sarà inevitabile: Gomes è infortunato e dovrebbe rientrare soltanto dopo la sosta. Anche Gyasi resterà ai box. L’allenatore rosanero potrebbe affidarsi nuovamente al 3-5-2 nella sfida contro la Juve Stabia, mantenendo così equilibrio e continuità rispetto all’ultima uscita positiva.

DIFESA

Tra i pali ci sarà ancora Joronen. Bereszyński — reduce da una prova convincente — potrebbe essere confermato come braccetto di destra, così da garantirgli continuità. Al centro e sul centrosinistra restano intoccabili rispettivamente Bani e Ceccaroni, colonne del reparto arretrato rosanero.

CENTROCAMPO

Pierozzi e Augello dovrebbero essere confermati sulle corsie laterali, dopo l’ottima prova offerta contro il Pescara. L’unica novità nel reparto potrebbe riguardare l’inserimento di Segre dal primo minuto, al posto dell’infortunato Gomes. Palumbo sarà ancora schierato come mezzala, in una posizione leggermente più arretrata ma con ampio margine di libertà per inserirsi e dare qualità alla manovra. Davanti alla difesa agirà ancora Ranocchia, punto di riferimento nella costruzione del gioco.

ATTACCO

In attacco, Brunori è favorito su Le Douaron nel consueto ballottaggio per affiancare Pohjanpalo. Il capitano, reduce dal suo primo gol stagionale, potrebbe partire titolare per la prima volta in trasferta. Il finlandese, invece, si prepara a disputare la dodicesima partita consecutiva nell’undici iniziale.

LEGGI ANCHE

JUVE STABIA – PALERMO, L’ARBITRO DEL MATCH