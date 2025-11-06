Venezia, il d.s. Antonelli: "Vogliamo la A, ma chi dice che siamo i più forti mi fa infuriare" ​​

Parla Filippo Antonelli. Il direttore sportivo del Venezia è intervenuto a margine di un evento, facendo il punto sulla squadra ai microfoni di TuttoVeneziaSport.it.

“Serie A? Se penso alla nostra visione e a ciò che ci diciamo ogni giorno, è chiaro che l’obiettivo è tornarci subito. Però sentirmi dire continuamente dagli altri che siamo i più forti mi fa arrabbiare: lo saremo davvero solo quando ci torneremo concretamente. Nessuno – dirigenti, giocatori o tifosi – deve pensare che sia facile.”

Poi ha continuato: “Dobbiamo combattere, essere più determinati degli altri e riprenderci la categoria che abbiamo perso. Non basta dirsi i più forti: serve lo spirito giusto, quello che questa categoria richiede. Mi sono tolto un dente di recente, e mi ha fatto male… ma non quanto le tre sconfitte che abbiamo subito. Si vince una partita alla volta, con fatica, sudore e dimostrando sul campo, dopo novanta minuti, di essere davvero i più forti”.







LEGGI ANCHE

PALERMO, INZAGHI HA I SUOI “INTOCCABILI”