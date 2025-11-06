Daniele de Rossi è il nuovo allenatore del Genoa / UFFICIALE ​​

Mancava solo l’annuncio, ora arrivato: Daniele De Rossi è il nuovo allenatore del Genoa. L’ex tecnico della Roma prende il posto di Patrick Vieira, esonerato dopo un avvio di stagione deludente che ha portato appena tre punti in dieci giornate.

L’unica vittoria rossoblù è arrivata nell’ultimo turno (11a giornata), quando in panchina sedeva il duo Murgia–Criscito, chiamato a guidare temporaneamente la squadra in attesa della nuova guida tecnica. Ora tocca a De Rossi il compito di rilanciare il Genoa, risollevandolo da una classifica complicata e da un periodo tutt’altro che semplice.

La nota del club

Genoa CFC comunica di aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l’allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini.







La presentazione ai media con Diego Lopez, chief of football del club, abbinata alla conferenza pre-gara, è prevista venerdì, nella sede di Villa Rostan, con inizio alle ore 14. Nel rivolgere un caloroso benvenuto a Daniele De Rossi e collaboratori, il Genoa ringrazia Roberto Murgita e Domenico Criscito per l’ennesima testimonianza di attaccamento ai nostri colori.

LEGGI ANCHE

JUVE STABIA – PALERMO, LE PROBABILI