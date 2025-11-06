Lodi: "Dionisi? A Palermo parentesi sfortunata, ma ha voglia di migliorarsi" ​​

Parla Francesco Lodi. L’ex centrocampista del Catania ha rilasciato un’intervista a La Nazione, nella quale ha commentato l’Empoli del nuovo tecnico Alessio Dionisi, esprimendo il proprio punto di vista sull’ex allenatore del Palermo.

“A parte l’ultima parentesi non fortunata a Palermo, è un tecnico che ha già vinto, ha voglia di migliorarsi e pretende molto da se stesso. Sono convinto che sappia toccare le corde giuste”, ha dichiarato Lodi.

Dionisi, alla guida dell’Empoli da quattro giornate, ha raccolto finora soltanto due punti. Nel prossimo turno i toscani ospiteranno il Catanzaro tra le mura amiche: l’obiettivo è tornare al successo che manca ormai da un mese, quando gli azzurri si imposero 1-2 nella trasferta di Bolzano contro il Südtirol.







