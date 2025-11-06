Lerda: "Serie B? Modena molto bene. Monza, Frosinone e Venezia sono piazze importanti" ​​

Parla Franco Lerda. L’ex allenatore di Crotone e Vicenza – tra le altre – ha rilasciato un’intervista a TuttoMercatoWeb.com nella quale ha espresso il proprio punto di vista sul campionato di Serie B e sul suo futuro da tecnico.

“Il Modena sta facendo molto bene, mentre Monza, Venezia e Frosinone restano piazze importanti – ha dichiarato Lerda –. È una Serie B sempre interessante. Per quanto mi riguarda, ho avuto alcuni contatti e qualche approccio: sono pronto e carico per tornare in panchina.”

“È sempre un terno al lotto: alcune squadre hanno avuto qualche intoppo, altre stanno viaggiando forte. È il solito campionato incerto e combattuto. Vedremo al giro di boa quale sarà la situazione”, ha concluso.







LEGGI ANCHE

PALERMO, INZAGHI HA I SUOI “INTOCCABILI”