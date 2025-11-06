Amoruso: “Sulla carta il Palermo è la squadra più forte della Serie B”

Parla Lorenzo Amoruso. L’ex difensore di Bari e Fiorentina – tra le altre – ha rilasciato una lunga intervista a News.superscommesse.it, nella quale ha commentato anche l’attuale campionato di Serie B. Secondo Amoruso, il Palermo parte con i favori del pronostico.

“Sulla carta il Palermo è la squadra più forte. Inzaghi può contare su una rosa di grande livello per la Serie B, con giocatori che rappresentano un vero e proprio lusso per questa categoria. Ci sono però diverse formazioni in grado di dire la loro, come Monza, Frosinone e anche il Venezia”, ha dichiarato.

L’ex difensore ha poi aggiunto: “Mi sta sorprendendo il Modena del mio amico Andrea Sottil: sta facendo davvero bene. Non è un caso che sia in testa alla classifica, perché la squadra è organizzata, in ottima condizione fisica e capace di mettere in difficoltà chiunque con un pressing alto e continuo. Inoltre, subisce pochissimi gol. Spero possa mantenere questo ritmo a lungo: c’è grande curiosità attorno a loro”.







Infine, Amoruso ha commentato l’imprevedibilità del torneo: “La Serie B è sempre un rebus. Basti guardare Sampdoria ed Empoli: due club costruiti per lottare ai vertici che invece si ritrovano in fondo alla classifica, tra difficoltà e problemi vari. Ma c’è ancora tanto da giocare e, come sempre in questo campionato, nulla è scontato”.