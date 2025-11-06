Catania, entusiasmo alle stelle: si va verso il sold out per la gara contro l'Altamura ​​

Catania, entusiasmo alle stelle: si va verso il sold out per la gara contro l’Altamura

Redazione 06/11/2025 15:17

Non accenna a diminuire l’entusiasmo in casa Catania, complice il secondo posto in classifica  a una sola lunghezza dalla capolista Salernitana. In vista della sfida contro l’Altamura, in programma domenica 9 novembre alle 14:30, si preannuncia una grande cornice di pubblico allo stadio “Angelo Massimino”.

I biglietti per la Curva Nord sono già andati esauriti in pochissimo tempo, mentre per completare il sold out della Sud mancano ormai solo pochi tagliandi. In Tribuna A inferiore restano appena alcuni posti disponibili, mentre negli altri settori la disponibilità è più ampia ma in costante diminuzione.

La squadra di Toscano arriva all’appuntamento forte di otto risultati utili consecutivi, l’ultimo dei quali il pareggio esterno contro la Casertana. L’obiettivo degli etnei è chiaro: battere l’Altamura e sperare in un passo falso della Salernitana per conquistare il primo posto solitario in classifica.



