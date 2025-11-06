Delio Rossi ha risolto il suo contratto col Foggia / UFFICIALE ​​

Delio Rossi non è più l’allenatore del Foggia. Mancava solo l’ufficialità, arrivata oggi, 6 novembre 2025, con la risoluzione consensuale del contratto tra il tecnico e il club.

Il bilancio della sua esperienza sulla panchina rossonera parla chiaro: due vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte, per un totale di 10 punti raccolti, in un clima difficile che ha portato Rossi a rassegnare le dimissioni. A complicare ulteriormente la situazione, il club è stato commissariato nei mesi scorsi a seguito di infiltrazioni mafiose.

La nota del club

La società Calcio Foggia 1920 s.r.l. comunica che, in data odierna, dopo aver ascoltato l’intera Squadra e informato l’Amministrazione giudiziaria, all’esito di un confronto con l’allenatore Delio Rossi, si è giunti alla decisione di condividere la risoluzione consensuale del rapporto professionale con il tecnico e il suo staff.







A Mister Rossi va il nostro sentito ringraziamento per aver scelto, all’inizio della stagione, di tornare a vestire i colori rossoneri con professionalità, impegno e dedizione sostenendo fin qui un progetto non solo sportivo ma anche di rilevanza sociale.

La società Calcio Foggia 1920 s.r.l. augura a Delio Rossi le migliori fortune, sportive e personali.

LEGGI ANCHE

JUVE STABIA – PALERMO, LE PROBABILI