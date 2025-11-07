GdS - "Palermo, in trasferta bisogna tornare a volare" ​​

È giunto il momento per il Palermo di confermare le proprie prestazioni anche in trasferta. Restano vive le immagini della straordinaria vittoria ottenuta contro il Pescara, che ha coronato una serata impeccabile in un giorno di grande festa per la società rosanero. Il risultato di 5-0, ricco di significati, assume soprattutto il valore di rivalsa dopo la dolorosa sconfitta casalinga subita contro il Monza, che aveva suscitato qualche preoccupazione tra i tifosi.

Ora, tuttavia, il Palermo è chiamato a dimostrare con decisione di aver superato definitivamente il breve periodo negativo caratterizzato da un solo punto conquistato in tre partite, incluso un ko esterno non previsto, considerata la differenza tecnica, le ambizioni e lo stato di forma tra la squadra guidata da Inzaghi e il Catanzaro, quest’ultimo vincitore per 1-0 grazie a Cissé.

La partita di domani contro la Juve Stabia si presenta infatti come un confronto simile a quello disputato contro i calabresi. Le «vespe» stanno attraversando una fase negativa sia sul piano tecnico che fuori dal campo, elemento che certamente rappresenta motivo di preoccupazione per l’allenatore rosanero, consapevole delle difficoltà poste da un avversario capace di trovare nella gara la forza per reagire e invertire una tendenza altalenante. Il match tra Palermo e Juve Stabia contrappone due squadre con lo stesso numero di partite giocate tra casa e trasferta: quattro gare al Menti per i campani e quattro incontri esterni per i siciliani.







Il Palermo è la squadra che ha disputato il minor numero di partite lontano dal proprio stadio e si trova ora ad affrontare due incontri esterni che potrebbero influenzare significativamente l’andamento della stagione dei rosanero. Dopo la sfida contro la Juve Stabia, infatti, il Palermo sarà ospite della Virtus Entella, in un duplice impegno fuori casa che Brunori e i suoi compagni dovranno affrontare con la massima attenzione e determinazione.