Palermo, che numeri: 15 gol su 15 da dentro l’area ma zero rigori a favore ​​

Il Palermo non ha ancora battuto un calcio di rigore in questa stagione di Serie B: una statistica che può essere considerata “strana” per una squadra d’alta classifica, considerando che si sono ormai giocate 11 partite (quasi un terzo di campionato). Capitan Brunori ci ha scherzato su: “Il rigorista? Non è un problema, tanto i rigori non ce li danno”.

Quattro squadre senza rigori

Il Palermo non è il solo: ci sono anche Monza, Catanzaro e Pescara a non aver ricevuto neanche un penalty a favore. Tutte le altre squadre hanno battuto almeno un rigore, l’exploit è rappresentato dal Modena, che ha addirittura battuto 7 rigori in queste prime 11 partite, numeri altissimi considerano che in questa particolare classifica figurano come seconde Mantova e Venezia a quota 4 rigori a favore.

Quel che è chiaro è che il numero di rigori assegnati (eccezion fatta per il Modena) non sempre equivale alla posizione in classifica o alla mole di gioco creata: le quattro squadre ferme ancora a zero sono infatti sparpagliate tra le zone alte e quelle basse della classifica.







Paradosso Palermo, tutti i gol dentro l’area

I numeri del Palermo suggerirebbero altro: i rosanero hanno segnato tutti e 15 i gol in Serie B da dentro l’area di rigore. Dunque, che ai rosanero non sia stato assegnato neanche un rigore potrebbe apparire a primo impatto un paradosso.

La realtà è che la maggior parte dei gol segnati dal Palermo arrivano da calcio piazzato o da gioco aereo, situazioni in cui è possibile sì che la difesa commetta fallo ma sicuramente in percentuale più bassa rispetto a un incrocio di gambe o un atterramento dovuto a un gioco che porta tanti uomini in area di rigore.

Ci sono in effetti tanti margini di miglioramento sul riempimento dell’area di rigore da parte dei rosanero da azione manovrata: per il momento la strategia più utilizzata è quella dei cross da parte degli esterni, si ricordano poche incursioni in area da parte di calciatori qualitativi come Brunori o Palumbo, situazioni che potrebbero portare dei calci di rigore a favore.

Poche recriminazioni

Il Palermo, in realtà, può lamentare pochissime situazioni in cui si sono verificate delle situazioni che avrebbero potuto portare a un calcio di rigore. L’unica è quella al 3′ della partita contro il Monza, quando i rosa hanno protestato per un tocco sospetto di Pessina, che però sembra prenderla col petto o comunque col braccio attaccato al corpo, impattando dopo un passaggio molto ravvicinato.

Pochi dubbi anche sugli episodi a sfavore: il Palermo al momento ha subito un solo rigore, a La Spezia: in quel caso è stato punito Blin per un vistoso tocco di mano. Il penalty, battuto da Esposito, è stato abilmente parato da Joronen, che dopo aver parato anche la ribattuta si è dovuto arrendere all’autogol di Giovane.

