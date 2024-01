Juventus – Sassuolo 3 – 0, LE PAGELLE: Vlahovic trascina i bianconeri

Juventus – Sassuolo 3 – 0 | Marcatori: 15′ p.t. Vlahovic (J), 37′ p.t. Vlahovic (J), 44′ s.t. Chiesa (J)

La Juventus torna a -2 dall’Inter dopo una partita dominata contro il Sassuolo: partita vivace dei bianconeri che vengono guidati da un super Vlahovic autore di una doppietta con conclusioni da lontano. Chiude la partita nel finale Federico Chiesa, ospiti mai vivi oltre che per un tiro di Berardi, traditi da una prestazione negativa di Consigli.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 7,5; Rugani 6, Bremer 6,5, Danilo 6,5; Cambiaso 6,5 (dal 42′ s.t. Alex Sandro s.v.), Miretti 6 (dal 12′ s.t. Weah 6), Locatelli 6,5, Rabiot 6, Kostic 6,5 (dal 36′ s.t. Iling s.v.); Vlahovic 8 (dal 36′ s.t. Milik 6,5), Yildiz 6,5 (dal 12′ s.t. Chiesa 6,5).

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 4,5, Erlic 5 (dal 1′ s.t. Tressoldi 5,5), Ferrari 5, Viti 5,5 (dal 29′ s.t. Missori s.v.); Boloca 5, Henrique 5; Berardi 5,5 (dal 26′ s.t. Castillejo 6), Thorstvedt 5,5 (dal 25′ s.t. Volpato 5,5), Laurienté 5,5 (dal 39′ s.t. Mulattieri s.v.), Pinamonti 5,5.

I MIGLIORI

Vlahovic 8: prestazione super, per una notte torna quello di Firenze per il quale la Juventus ha investito tanti milioni. Due gol di pregevole fattura con il suo mancino, entrambi da fuori area (uno su punizione).

Szczesny 7,5: sicurezza tra i pali. Viene preso in causa in un momento delicato della partita ed è protagonista con una parata super su Berardi su un tiro deviato.

I PEGGIORI

Consigli 4,5: sicuramente è responsabile nel primo gol di Vlahovic, un tiro centrale che lo trova mal posizionato. Non benissimo anche nella punizione, sicuramente più angolata, ma non troppo. Ancora peggio nel gol del 3 – 0 di Chiesa, partita no.

Pinamonti 5,5: non entra mai in partita, ma non è facile dato che il Sassuolo crea poco e coinvolge ancora meno i suoi attaccanti. Quei pochi palloni che tocca non li tratta benissimo.