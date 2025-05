La nota del Trapani: “Conti in ordine, futuro garantito”

Il Trapani prova a voltare pagina con una comunicazione ufficiale che punta a rassicurare ambiente e tifosi. La società granata ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate per regolarizzare i pagamenti legati agli F24. Come confermato nella nota, è già stata versata la prima rata dell’accordo e, in tempi rapidi, il club ha provveduto a saldare tutte le spettanze richieste per l’iscrizione al campionato 2025/2026, inclusa la fidejussione necessaria. Un gesto che intende dimostrare la solidità economica e la piena operatività del club.

La società ha anche espresso pubblicamente il proprio ringraziamento all’Agenzia delle Entrate per il supporto ricevuto, considerato come un riconoscimento morale dopo il danno subito dalla vicenda. Parallelamente, gli avvocati del Trapani sono al lavoro per preparare il ricorso ufficiale con l’obiettivo di ottenere la restituzione totale degli otto punti di penalizzazione inflitti dal Tribunale Federale Nazionale.

Il presidente Valerio Antonini aveva reagito duramente alla sentenza del TFN, che ha colpito il Trapani con otto punti di penalizzazione da scontare a partire dalla prossima stagione. Su X (ex Twitter), Antonini ha definito la decisione “già scritta”, sottolineando come il club abbia comunque effettuato i pagamenti dovuti, con le quietanze alla mano. “Siamo molto sereni – aveva dichiarato – andremo fino in fondo in ogni grado di giudizio. I punti, eventualmente, li scontiamo l’anno prossimo”.





