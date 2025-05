Gasperini saluta l’Atalanta: “Decisione solo mia. Ho bisogno di nuovi stimoli”

Si chiude un’era storica per l’Atalanta: Gian Piero Gasperini lascia la panchina nerazzurra e si prepara a diventare il nuovo allenatore della Roma. Il tecnico saluta Bergamo dopo nove stagioni straordinarie, durante le quali ha conquistato quattro qualificazioni in Champions League, una storica vittoria in Europa League e un trionfo in Coppa Italia. Per congedarsi, ha scritto una lettera pubblicata sull’Eco di Bergamo, rivolta a tutti i tifosi che fino all’ultima giornata hanno sperato nella sua permanenza.

Gasperini ha sottolineato come la scelta sia stata personale: “La conclusione del mio rapporto con il Club è stata una mia decisione, e non va attribuita alcuna responsabilità alla Società o ai suoi dirigenti. Semplicemente, ho capito che era giunto il momento di fare questo passo. Ho bisogno di nuovi stimoli”.

“Non potevo dirlo prima, perché solo nelle ultime ore ho realmente deciso di mettere la parola fine a questa meravigliosa avventura lunga nove anni. Ma non parliamo di un addio. Non mi piace definirlo così. Chiudo la mia esperienza come allenatore dell’Atalanta, ma tutto il resto resterà immutato”, ha continuato.





Infine, il suo saluto si è chiuso con uno sguardo al futuro del club: “Lascio l’Atalanta al terzo posto in classifica e qualificata alla Champions League, dove potrà nuovamente calcare i palcoscenici più prestigiosi d’Europa, forte di un organico competitivo e ricco di talenti valorizzati”.

