Bari, futuro di Longo in bilico: tra le alternative un ex Sampdoria

La deludente stagione appena conclusa del Bari lascia aperti diversi interrogativi sul futuro del club. La dirigenza pugliese è pronta a rivedere l’assetto societario, e tra i possibili cambiamenti potrebbe rientrare anche il nome di Moreno Longo. Il tecnico, ex Frosinone, non ha convinto: il nono posto in classifica e il mancato accesso ai playoff hanno messo in discussione la sua permanenza sulla panchina biancorossa.

Secondo quanto riportato da PianetaBari, tra le alternative al vaglio ci sarebbe Andrea Sottil. L’allenatore, reduce da una breve esperienza alla Sampdoria tra agosto e dicembre 2024 conclusasi con un esonero dopo risultati deludenti, rappresenterebbe una soluzione concreta nel caso in cui il rapporto tra Longo e il Bari dovesse interrompersi.

I prossimi giorni saranno decisivi per chiarire le intenzioni della società, che prima di tutto dovrà ridefinire il progetto tecnico. Solo allora si potrà iniziare a lavorare sull’allestimento della rosa, considerando anche che molti giocatori sono in bilico dopo una stagione al di sotto delle aspettative.





