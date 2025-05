Modena, il più desiderato è Palumbo: il club fissa il prezzo del cartellino

Antonio Palumbo è senza dubbio uno dei nomi più interessanti del calciomercato. Il fantasista del Modena arriva da una stagione straordinaria, in cui ha sfiorato la doppia cifra sia per gol che per assist (9 reti e 10 passaggi vincenti). I canarini sperano di trattenerlo anche per il prossimo anno, ma dovranno fare i conti con l’interesse di numerosi club, anche di Serie A.

Tra questi c’è il Sassuolo, fresco di promozione nella massima serie e pronto a investire su di lui. I neroverdi di Fabio Grosso vedono in Palumbo un profilo ideale per rinforzare la trequarti, ma il Modena ha già fissato il prezzo del cartellino: si parte da 3\3,5 milioni di euro. Una cifra importante, che in caso di cessione consentirebbe al club emiliano di muoversi con maggiore libertà sul mercato.

Come riportato dalla Gazzetta di Modena, infatti, gran parte delle strategie di mercato del Modena ruotano attorno al futuro del numero 10. Al momento non si registrano trattative avanzate, ma solo primi sondaggi. Il destino del classe 1996 — accostato anche al Palermo nei mesi scorsi — potrebbe influenzare significativamente le mosse del club in questa sessione di mercato.





