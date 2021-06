In contemporanea alle vicende societarie del Catania, riguardanti anche l’iscrizione al prossimo campionato, arrivano le prime conferme in merito alla gestione tecnica dell’anno prossimo: Francesco Baldini sarà confermato sulla panchina rossazzurra. A riportarlo è La Sicilia, che spiega che l’allenatore, che preso il posto di Giuseppe Raffaele a stagione in corso, continuerà la sua avventura con gli etnei.

Per quanto riguarda il tandem Maurizio Pellegrino e Vincenzo Guerini, direttori sportivi del club etneo, si avranno novità a fine giugno, quando sarà definita la ‘pratica iscrizione’ e ci sarà un incontro con la Sigi. Secondo quanto riporta il quotidiano, la coppia dirigenziale dovrebbe essere riconfermata anche per i prossimi campionati.





