“C’è un desiderio ardente di ricominciare“. Giovanni D’Antoni parla della voglia di ripartenza e di rinascita della tifoseria etnea in una pagina del quotidiano La Sicilia. Servono però alcune condizioni e soprattutto, una figura imprenditoriale forte.

Il giornalista ha intervistato l’avvocato Riccardo Ecora, esperto di diritto sportivo, che ha tracciato il percorso: “Il bando dovrebbe essere innanzitutto pubblicato e assegnato, successivamente la stessa società dovrà fare domanda alla Figc per essere ammessa in sovrannumero, ma si tratta di un inter che qualora non avvenisse secondo i tempi dettati dalla Federazione, non darebbe garanzia di partecipazione alla Serie D”.

Il problema rimane lo stesso: nessun soggetto imprenditoriale con una capacità importante ha manifestato il proprio l’interesse per far ripartire il calcio a Catania.