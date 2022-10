MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“I tifosi cantano ‘la capolista se ne va‘.” Il quotidiano La Sicilia mette in risalto la vittoria del Catania, la nona su nove in campionato, in casa contro il Sant’Agata, che gli permette di creare un ulteriore solco con la seconda in classifica, il Lamezia Terme, adesso distante 8 lunghezze.

Viene raccontata la cronaca del match, con un Catania che non ha avuto la strada spianata verso la vittoria: il risultato finale è stato infatti di 3 – 2. “Vittoria sofferta ma meritata. Vogliamo la C, i record non ci interessano“, ha affermato il tecnico Ferraro a fine partita.

E le basi per tornare tra i professionisti il club etneo le sta gettando vincendo partita dopo partita e creando già un vantaggio considerevole sulle inseguitrici.

