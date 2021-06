MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Arrivano le prime adesioni alla richiesta di aiuto della Sigi per iscrivere il Catania al campionato di Serie C. Dopo che l’avvocato Ferraù ha specificato in conferenza stampa la cifra totale che manca, sono arrivati i primi bonifici verso le casse del club.

Come riporta il quotidiano La Sicilia, tra i primi ad aver agito in prima linea c’è l’Enna Calcio. Il club siciliano ha reso noto tramite un comunicato di aver fatto la propria parte per aiutare il Catania e ha invitato gli altri club a fare lo stesso.