L’agente di Diakité: “Trattativa difficile e lunga, ho avuto paura che saltasse”

Filippo Ferrari, agente di Salim Diakité, è intervenuto alla Palermo Football Conference e ha raccontato la lunga e complicata trattativa che ha portato il difensore in rosanero.

“Come tutte le trattative, è stata piuttosto difficile e lunga – afferma – . È nata con un approccio nel mercato estivo, l’offerta non era stata ritenuta congrua dalla Ternana. Nel mercato di gennaio abbiamo provato a intavolare una trattativa, non ci siamo riusciti e le cose si sono complicate con il club umbro, ma non c’è acredine”.

“La volontà del giocatore e del Palermo sono state fondamentali – continua – . Le parti sono soddisfatte. Ogni giorno, fino alla firma, avevo paura che l’operazione potesse saltare”.

Ferrari cura anche gli interessi di Mamadou Coulibaly, in prestito dalla Salernitana con diritto di riscatto: “È stata una trattativa più facile rispetto a quella di Diakité. Riscatto? Ci speriamo, ovviamente. L’obiettivo principale è che i rosa vadano in Serie A”.

LEGGI ANCHE

SORRENTINO: “PALERMO, LA CLASSIFICA NON MENTE”