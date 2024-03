L’agente di Brunori e Ranocchia: “Matteo merita la Serie A. Filippo è felice in rosa”

Michele Fioravanti, agente di Matteo Brunori e Filippo Ranocchia, è intervenuto durante la Palermo Football Conference e ha parlato delle situazioni dei due protagonisti rosanero.

“Brunori all’Empoli a gennaio? Matteo è un calciatore che deve avere una cassa di risonanza importante, ci sono state squadre che ci hanno contattato. Il Palermo, però, non ha mai voluto aprire trattative. Merita la Serie A, mi auguro insieme al Palermo. L’anno prossimo? Intanto andiamo col Palermo in Serie A, mi auguro che possa coronare il suo sogno. Poi a giugno vedremo, i rapporti con la società rosa sono buoni”.

Su Ranocchia, dice: “L’operazione nasce nel mercato estivo, c’è stato il primo contatto. La volontà del calciatore era di fare un’esperienza in Serie A. A gennaio i rosa si sono fatti nuovamente sotto e noi volevamo andare in un club importante per tanti anni. Il Palermo ha dimostrato un grande interesse. Siamo tutti molto felici“.

