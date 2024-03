Lecco, esonerato Aglietti: torna Foschi. La prossima è il Palermo

Il Lecco cambia di nuovo: non è per niente piaciuto l’impatto di Aglietti, che con un punto in quattro partite viene esonerato. Il club lombardo ha deciso di richiamare Foschi, tecnico con il quale è stata raggiunta la promozione in Serie B e si era iniziata la stagione in corso.

Il prossimo avversario è il Palermo: si affrontano dunque due squadre in crisi, entrambe reduci da un solo punto nelle ultime tre partite.

Da un lato i biancoblu hanno bisogno disperato di punti per provare a rimanere attaccati al treno playout, dall’altro il Palermo, che ha rovinato una bella rimonta con due sconfitte consecutive.