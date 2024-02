Lo fregano al Napoli | Giuntoli si è mosso d’anticipo: il top player approda a Torino

L’ex direttore sportivo degli azzurri è pronto a fare un affondo pazzesco. Il campione ha già le valigie pronte per raggiungere la Mole.

Il football director della Juventus, Cristiano Giuntoli, dopo ben 8 anni al Napoli è approdato alla Juventus nella scorsa estate con un obiettivo ben preciso: riportare la società bianconera ai fasti di un tempo con grandi successi.

Sin dalla sua esperienza campana, però, non si è mai mostrato uno dagli impulsi spregiudicati o dall’indole vulcanica. Ha sempre anteposto il raziocinio ed un lavoro meticoloso per evitare flop clamorosi o giocatori dai grandi nomi e poca fame.

Con la squadra di Aurelio De Laurentiis è riuscito, in meno di un decennio, ad essere un direttore sportivo che, lontano dall’esperienza a Carpi, a dimostrare tutta la sua grande caparbietà nel lavorare spesso contro il parere della gente.

L’anno in cui il Napoli ha vinto il terzo Scudetto nella carriera è stato contraddistinto anche da cessioni importanti. Basti pensare che, in quell’estate, furono mandati via calciatori come Insigne, Koulibaly, Ospina e Mertens.

Le armi vincenti del Napoli

Dietro a queste cessioni importanti era facile comprendere che potesse esserci invece un’inversione di rotta. In realtà, anche i più scettici si son dovuti ricredere grazie all’acquisto di calciatori fondamentali come Kim Min-jae, Olivera, Raspadori, Simeone e Kvaratskhelia.

Grazie alle intuizioni vincenti di Cristiano Giuntoli e alla grande capacità tecnica di Luciano Spalletti, i partenopei hanno vinto lo scorso campionato spodestando le squadre concorrenti e lasciando un margine di punti davvero importante.

Giuntoli vuole Koop alla Juve

Da quando è giunto alla Juventus, il direttore sportivo, ha mostrato la sua grande qualità anche nel saper gestire al meglio le squalifiche di due calciatori cardine come Paul Pogba e Nicolò Fagioli. Durante la sessione invernale di calciomercato è riuscito a portare due elementi di spicco nello scacchiere già di per sé ricco di Allegri: Tiago Djalò e Carlos Alcaraz. Questi due calciatori, infatti, hanno tutte le caratteristiche giuste e idonee affinché possano dare un contributo importante alla causa bianconera.

Ora però, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, sembra proprio che Giuntoli sia pronto a fare uno scherzo al suo vecchio Napoli e portare a Torino un pupillo degli azzurri. Stiamo parlando del forte centrocampista olandese dell’Atalanta Teun Koopmeiners. Quest’ultimo, infatti, è considerato ormai un vero top player in grado di cambiare notevolmente le sorti di una squadra.