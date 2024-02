Morata, vieni da noi? Chiamata dalla Serie A | Vogliono tornare a vincere lo Scudetto

L’attaccante in forza all’Atletico Madrid potrebbe tornare in Serie A per dare manforte ad una squadra che vuole tornare a lottare per il vertice

Alvaro Morata potrebbe far presto rientro in Italia. Il centravanti spagnolo ha lasciato il segno nel nostro paese e nelle sue due esperienze juventine ha realizzato gol e vinto trofei importanti. Anche all’Atletico Madrid sta dando il suo contributo, ma nel Bel Paese di fatto ci ha lasciato il cuore.

Nella nostra terra ha trovato anche l’amore e nel 2017 è convolato a nozze con l’influencer veneta Alice Campello da cui ha avuto ben quattro figli. Insomma, di fronte alla possibilità di giocare nuovamente in Serie A di certo non ai tirerebbe indietro visto che entra in gioco anche la sua vita privata.

La novità però è rappresentata dal fatto che la squadra che lo sta cercando con un certo interesse non è la Juventus, bensì un’altra grande del nostro campionato che ha bisogno di un centravanti su cui costruire le prossime annate. A 31 anni Morata può ancora dire la sua ad alti livelli per diverse stagioni, in particolar modo nel campionato italiano.

D’altronde la sua esperienza e il suo opportunismo sotto porta sono caratteristiche rare che fanno gola a parecchi club. Non resta quindi che capire chi ha deciso di provare l’assalto a giugno. In realtà si tratta di un ritorno di fiamma visto che già nella scorsa sessione estiva c’era stato un tentativo di approccio.

Morata-Milan: lo spagnolo per il dopo Giroud

Il Milan infatti lo voleva come sostituto di Giroud, ma alla fine ha dovuto ripiegare su Jovic che si sta rivelando piuttosto utile alla causa. A fine anno per forza di cose la società dovrà fare delle valutazioni sul francese che si avvia verso le 38 primavere. Per questo servono forze fresche ed in grado di dare qualità e quantità al tempo stesso.

Morata sotto questo punto di vista è una garanzia, ma ci sono degli ostacoli economici da superare. Il calciatore all’Atletico percepisce 6,5 milioni di euro mentre il Milan si potrebbe spingere al massimo fino a 5 milioni di euro. Per quanto concerne la valutazione dell’attaccante teoricamente ci sarebbe la clausola da 20 milioni di euro, che però il Diavolo vorrebbe raggirare puntando a chiudere sui 10-12 milioni di euro.

I numeri di Morata nelle sue esperienze alla Juventus

Andando a ritroso nelle sue due vite juventine Morata ha realizzato 27 gol in tutte le competizione nel suo primo biennio dal 2014 al 2016 mentre dal 2020 al 2022 ha fatto ancora meglio timbrando il cartellino in ben 32 occasioni. Insomma con lui la doppia cifra è assicurata senza considerare la partecipazioni alla manovra della squadra, che è sempre piuttosto preziosa.

Da quando è tornato all’Atletico Madrid ha mantenuto i medesimi standard facendo piuttosto bene sia in Liga che nelle competizioni europee. Numeri importanti che lo hanno fatto schizzare in cima alle preferenze della dirigenza rossonera, che solo di rado in questi anni si è spesa tanto per calciatori over 30. Di fatto solo se ne valeva veramente la pena ed in questo caso non può che essere così.