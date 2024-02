Juventus, Allegri trova un tesoro: “Un crack in Serie A” | I tifosi sognano la Champions

Il calciomercato ha fatto passare in sordina un acquisto che potrebbe rivelarsi molto importante per i bianconeri. L’approdo del calciatore è stato nascosto da alcune incombenze più importanti, ma in molti dicono che il profilo del giocatore può rispecchiare quello di un crack.

Gestire una società di calcio che si trova ai vertici della massima serie nazionale è tutt’altro che semplice. Ogni dirigenza deve riuscire a calibrare tantissime variabili che non sono mai del tutto intellegibili prima che vengano testate. Serve a ben poco assemblare una squadra di talenti, se poi manca la guida adatta.

Per questo motivo, i dirigenti devono scegliere le persone giuste da posizionare minuziosamente in ogni ruolo. Tutto il club deve lavorare all’unisono a partire dagli alti livelli. L’allenatore deve gestire il gruppo squadra, compreso anche lo staff tecnico e atletico, relazionandosi anche direttamente con i tifosi.

In campo, poi, i risultati li ottengono sempre i calciatori. È proprio lo spettacolo offerto dal rettangolo verde che ci tiene incollati davanti alla televisione domenica dopo domenica con la speranza di raggiungere e, magari, superare gli obiettivi prefissati a inizio stagione.

Per questo motivo il calciomercato infiamma sempre le piazze. I tifosi di ogni club sperano sempre di avere dalla propria parte qualche giocatore di talento, in grado di incantare e di inserirsi nell’organico nel migliore dei modi.

L’acquisto last minute della Juventus

Il mercato di gennaio che si è appena concluso ha portato qualche novità ma nessun ribaltone inatteso. A Torino, la società bianconera è stata calma fino agli ultimi giorni di mercato. Così, con grande sorpresa da parte di tutti, è stato annunciato l’acquisto di Carlos Alcaraz.

L’argentino non è molto conosciuto in Italia, e a far porre qualche domanda su questa operazione è la cifra posta come ipotetico riscatto al termine della stagione: si parla di 55 milioni di euro.

Un paragone piuttosto pesante

Ovviamente fa strano pensare a una valutazione del genere per un calciatore sconosciuto. Per ruolo e caratteristiche, però, è immediatamente esploso il paragone con l’ex Arturo Vidal. I tifosi bianconeri sarebbero contenti se anche riuscisse a fare metà di quello che il cileno ha saputo regalare nella sua avventura alla Juventus.

In realtà guardando al campo ci si accorge come i due profili abbiano caratteristiche leggermente diverse. Ciò non significa che Alcaraz potrà dimostrare di meritarsi questa maglia a suon di prestazioni: il campionato ci dirà se abbiamo sotto gli occhi un vero talento.