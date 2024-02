Lo saprete subito | Futuro Thiago Motta, ora non si nasconde più: ecco chi vuole allenare

Terminata la stagione in corso l’allenatore prenderà definitivamente una decisione: svelato il suo desiderio nascosto.

La grande rivelazione di questo campionato è sicuramente il Bologna, allenato con grande maestria e qualità dal tecnico Thiago Motta. Quest’ultimo, nonostante la mancanza di molti anni di esperienza alle spalle, sta dimostrando il suo grande valore.

Insieme ad altri tecnici giovani come Roberto De Zerbi e Francesco Farioli, sono le nuove leve del calcio internazionale che si stanno rivelando di grande qualità e spessore. I rossoblù stanno dando il massimo in questa stagione di Serie A, in cui davvero pochi all’inizio del campionato pensavano a un percorso del genere.

Il motivo di tale diffidenza è da rapportare al fatto che la scorso estate i felsinei decisero di non sostituire il bomber austriaco Marko Arnautović. Con il suo approdo all’Inter, ci si aspettava che il Bologna acquistasse una nuova punta per non far rimpiangere la partenza del centravanti e soprattutto per non perdere troppi elementi preziosi.

Thiago Motta, contro ogni prospettiva, ha deciso di promuovere come nuovo centravanti il giocatore olandese Joshua Zirkzee. Quest’ultimo, dopo prestazioni e goal importanti che sta mettendo a segno di partita in partita, è ormai sul taccuino delle grandi squadre italiane ed europee.

L’interesse passato del Napoli

Ovviamente, il valore del suo cartellino è lievitato vertiginosamente rispetto alla passata stagione. Se l’attaccante è riuscito ad emergere e giocatori come Ferguson, Orsolini, Calafiori e Posch danno il meglio, il merito è soprattutto del loro tecnico.

Nei giorni scorsi, si è pronunciato anche il presidente Aurelio De Laurentiis del Napoli, che non ha mai nascosto di provare stima nei confronti del tecnico emiliano. In passato si era ipotizzato un interesse degli azzurri per portare l’allenatore alla guida del Napoli.

Fenucci chiarisce i dubbi

Proprio in una recente conferenza stampa, De Laurentiis ha esplicitamente dichiarato che tra le volontà di Motta ci sarebbe quella di allenare una squadra estera. Si è parlato anche di un ipotetico approdo al Barcellona dopo Xavi, ma al momento sono solo indiscrezioni.

A parlare però ci ha pensato l’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, che, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, ha voluto chiarire la situazione attuale: “Per il contratto di Thiago, nei prossimi giorni e settimane incontreremo di nuovo l’agente e vedremo se si potranno fare dei passi avanti.” Da ciò si evince come la situazione sia ancora tutta da decifrare.