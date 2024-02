Mazzarri, ora saluta e va via | La decisione è ormai presa: addio al fuoriclasse

Il tecnico del Napoli è disperato. Ormai non c’è più spazio per lui in squadra: i tifosi sono arrabbiatissimi.

L’allenatore toscano degli azzurri è ormai sulla cresta dell’onda dopo aver vinto la sfida contro l’Hellas Verona nella partita di campionato disputata nello scorso weekend. Il successo per 2-1 ha ridato fiducia e smalto ad una squadra sempre più propensa a raggiungere il quarto posto.

Walter Mazzarri si sta cullando i nuovi acquisti integrandoli al meglio con i veterani del gruppo. Cyril Ngonge, in modo particolare ha dimostrato di essersi calato, sin da subito, negli schemi della squadra, senza risentirne della pressione della piazza.

Rispetto al suo percorso con gli scaligeri, ora è in una società che disputa la Champions League e che, prossimamente, sarà costretta a fare una striscia positiva di risultati per non perdere quota rispetto alle avversarie agguerrite.

Fra tutte, il Napoli deve temere la Roma di Daniele De Rossi che è reduce da tre vittorie consecutive rispettivamente ottenute contro il Verona, la Salernitana e il Cagliari. I partenopei, quindi, dovranno fare il possibile per continuare a dare il massimo per raggiungere l’obiettivo stagionale.

Il nuovo leader dell’attacco

Fra poche settimane, in gruppo, tornerà anche il bomber numero 1 della squadra ovvero il nigeriano Victor Osimhen. Quest’ultimo, impegnato in Coppa d’Africa con la sua Nazionale, tornerà in azzurro agguerrito più che mai.

Anche se ormai sembra che dal prossimo mese di giugno possa lasciare il capoluogo campano per trasferirsi altrove, ormai le fortune del club partenopeo si fondano soprattutto sull’attaccante georgiano Khvicha K’varatskhelia.

Piotr Zielinski promesso all’Inter

Quest’ultimo, è reduce da una prestazione straordinaria contro l’Hellas Verona che si è conclusa col suo goal vittoria che ha garantito i 3 punti alla squadra. Ora però sembra che un altro calciatore abbia rifiutato l’offerta di rinnovo di contratto per andare altrove.

Stiamo parlando di Piotr Zielinski che, secondo quanto riportato da radio goal, avrebbe rifiutato un’offerta del Napoli che avrebbe messo sul piatto ben 5 milioni a stagione, queste le parole di Valter De Maggio: “Dal Napoli ci assicurano che la proposta per il rinnovo di Zielinski era di quattro anni ed economicamente molto importante, molto più importante di quanto avevamo detto, addirittura quasi del doppio”. Il centrocampista polacco, però, ormai sembra essere già promesso sposo all’Inter di Beppe Marotta. Quest’ultimo, da sempre, si è sempre professato un mago dei colpi a parametro zero.