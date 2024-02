Thiago Alcantara, addio Liverpool a fine stagione | Ultim’ora: lo prendono in Serie A

Il centrocampista spagnolo sta vivendo alcune stagioni piuttosto complicate, ma quest’estate può diventare un’opzione importante. Thiago Alcantara sembra destinato ad essere al centro delle mire di molte squadre di Serie A: vediamo insieme qual è la situazione.

Per eccellere nel calcio il talento non è sufficiente. Spesso e volentieri abbiamo assistito all’esplosione di giovani calciatori di cui si parlava un gran bene. Con il passare del tempo, però, le pressioni fisiche e mentali diventano piuttosto difficili da reggere.

Le giovanili sono piene di ragazzi che sulla carta potrebbero aspirare ad arrivare ad altissimi livelli. Come ricordano gli esperti il discrimine alla fine è sempre la testa. Se possiamo trarre un esempio dai grandi campioni che hanno calcato i rettangoli di gioco, la costanza è l’arma più importante.

Avere la voglia e il desiderio di dedicarsi giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, a migliorare la propria condizione tecnica, atletica e fisica è qualcosa di molto complicato. Bisogna fare molte rinunce, soprattutto considerando che quando si approccia il mondo del calcio si è generalmente molto giovani.

In altri casi, però, neanche l’impegno è sufficiente. Nel corso dei decenni, la storia del calcio ci ha portato svariati esempi di calciatori che sono stati frenati da guai fisici ripetuti e fastidiosi. Tra questi, possiamo citare certamente uno dei punti di riferimento della nazionale spagnola di qualche anno fa.

Thiago Alcantara in rottura con i Reds

Classe 1991, nato a San Pietro Vernotico in provincia di Brindisi, Thiago Alcantara fin da subito ha attirato le attenzioni delle big d’Europa. Il Barcellona lo prende nel suo settore giovanile all’età di 14 anni, e con i blaugrana rimarrà fino al 2013.

Quell’anno arrivò il trasferimento al Bayern Monaco fino al 2020, anno in cui si trasferì al Liverpool di Klopp. Dopo alcune stagioni al top, i guai fisici hanno preso il sopravvento.

Il futuro di Alcantara potrebbe essere in Italia

La stagione scorsa ha registrato solo 18 presenze in campionato, mentre quest’anno il rientro contro l’Arsenal non è stato dei migliori. Ora Alcantara è ancora infortunato e dovrebbe stare lontano dei campi ancora per un po’. Il calvario dello spagnolo sembra tutt’altro che finito.

Per questo motivo i Reds potrebbero non rinnovare il suo contratto che andrà in scadenza il prossimo giugno. Alla finestra, dunque, attendono le big di Serie A come Milan, Napoli e Roma, pronte ad offrire una seconda chance alla carriera del campione spagnolo.