Era il pupillo di Ancelotti | Ora è uno svincolato di lusso: Marotta lo regala a Inzaghi

Il tecnico del Real Madrid ha sempre creduto in lui. Ora il top player è senza squadra e sembra pronto per la Serie A.

Dal 2021 Carlo Ancelotti siede sulla panchina del Real Madrid, squadra in cui ha ottenuto e continua a riscuotere consensi e successi straordinari. Il tecnico di Reggiolo, infatti, è tra i più apprezzati allenatori al mondo.

I risultati importanti che ha nel suo curriculum lo elevano tra i migliori in circolazione. In Italia, in passato, ha allenato Parma, Juventus, Milan e Napoli, giusto per nominarne alcune. Dal 2019, poi, ha accettato la proposta dell’Everton in Premier League.

Dopo i due anni inglesi ha poi accettato di buon grado la proposta di sedere sulla panchina dei blancos che aveva già guidato in passato. Infatti, dopo l’esperienza al Paris Saint-Germain, decise nel 2013 di allenare per la prima volta il Real Madrid.

In seguito a quella sua prima esperienza, nel 2016, per la prima volta è approdato in Bundesliga dove è stato il tecnico del Bayern Monaco. Un allenatore col suo palmarès farebbe davvero gola a tantissime società di calcio che lo ingaggerebbero per risollevare le sorti societarie.

Il ritorno di Carlo a Madrid

Nel giugno del 2021 è tornato a Madrid, per la seconda volta nella sua carriera, dopo sei anni dalla prima esperienza, sostituendo un allenatore dalla grande fama come Zinedine Zidane. Sottoscrisse, sin da subito, un contratto di tre anni.

Rispetto alla sua prima esperienza spagnola, in questo primo biennio, si è aggiudicato un primo ed un secondo posto rispetto al terzo e al secondo piazzamento in classifica del periodo antecedente. Molti sono i campioni che ha allenato e che continua a guidare con maestria.

James Rodriguez svincolato

Sono davvero tantissimi talenti che ha avuto nella sua rosa nella prima esperienza, è giusto menzionare campioni del calibro di Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Xabi Alonso, Gareth Bale, Marcelo e tanti altri che continuano a giocare a calcio con importanti risultati. Tra i campioncini del primo periodo, vi era un centrocampista estremamente duttile che piaceva davvero tanto a Carlo Ancelotti.

Stiamo parlando del colombiano, James Rodriguez che, attualmente è senza squadra. Il trequartista è stato svincolato dal San Paolo, per le sue condizioni fisiche, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com. Per questi motivi, anche il Besiktas ha preferito non ingaggiarlo, stando alle parole riportate su Haberturk. Un centrocampista del suo calibro, però, potrebbe fare al caso di società attente ai parametri zero come l’Inter.