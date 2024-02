Catania, ‘colpo’ dagli svincolati: preso Emanuele Ndoj

Nuovo rinforzo per il Catania. La società etnea ha scelto un innesto dal ‘mercato degli svincolati’: si tratta di Emanuele Ndoj, centrocampista che ha rescisso il contratto col Brescia a gennaio.

Ndoj, che è nato a Catania ma è di nazionalità albanese, ha giocato soltanto due partite in questa stagione, l’ultima a ottobre. Nello scorso campionato, con la maglia del Brescia, ha collezionato 28 presenze in Serie B, condite da due gol. Ha firmato un contratto fino a giugno con opzione per la stagione successiva.

Si tratta di un rinforzo necessario per il Catania. La coperta in alcune zone del campo è ‘corta’ e servono giocatori duttili, che possano ricoprire diverse posizioni. Ndoj può giocare da mediano e trequartista ma in carriera è stato schierato anche come esterno d’attacco.

