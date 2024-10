Il preparatore di Balotelli: “Il Genoa l’ha trovato bene, in linea con i parametri”

Stefano Mazzoldi, il preparatore atletico di Mario Balotelli, è stato intervistato per TMW e ha parlato del periodo di preparazione solitaria che l’attaccante italiano ha compiuto prima di firmare con il Genoa.

“Ho iniziato con suo fratello Enock – ammette – dopo è arrivato anche Mario. Entrambi hanno deciso di cambiare preparatore e tramite amici in comune, si è creato questo rapporto di lavoro e d’amicizia. È motivato e determinato, carico come non mai. In questi mesi Mario non ha mai mollato, si è sempre allenato per 4-5 volte alla settimane pur non avendo la certezza di una chiamata”, afferma.

“Questo per me significa avere mentalità, Balotelli è rimasto sempre sul pezzo e ciò ha fatto la differenza. È ovvio che non può avere il ritmo gara, ma lui è in forma e mi ha detto che alle visite mediche col Genoa l’hanno trovato bene, in linea coi parametri“, conclude.





LEGGI ANCHE

LE DICHIARAZIONI DI DIONISI