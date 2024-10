Palermo, test con la Primavera e recupero: il report da Torretta

Non c’è tempo per rifiatare. Il Palermo è tornato in campo dopo il pareggio sul campo del Mantova per una seduta pomeridiana. I rosanero devono preparare la sfida casalinga contro il Cittadella, in programma domenica 3 novembre alle ore 15.

Il Palermo si è ritrovato nel centro sportivo di Torretta e Dionisi ha scelto di dividere la squadra in due gruppi. Seduta di recupero per i calciatori che hanno disputato la partita contro il Mantova, mentre il resto della truppa, dopo un avviamento motorio e tecnico, ha svolto un test in famiglia contro la formazione Primavera.

Saranno giorni importanti per valutare le condizioni di alcuni infortunati, che potrebbero rientrare col Cittadella. Occhi puntati soprattutto su Matteo Brunori e Rayyan Baniya, due calciatori fondamentali nell’ingranaggio rosanero.





