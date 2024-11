Palermo, c’era una volta la continuità: la “seconda” manca da 9 mesi

Il Palermo non sa più come si vincono due partite consecutive: a Mantova gli uomini di Dionisi hanno sprecato ancora una volta l’occasione per dare continuità di risultati e prestazioni, in una giornata in cui la vittoria sarebbe valsa “più di tre punti” visti gli altri 8 pareggi verificatisi in Serie B.

Palermo impantanato: a Mantova nessuna occasione pericolosa

Se in altre occasioni questa benedetta seconda vittoria consecutiva era sfumata per coincidenze fortuite, questa volta il Palermo non ci è neanche andato vicino. Dopo la vittoria convincente in casa contro la Reggiana, i rosanero sono risultati spenti nella trasferta di Mantova. Il club lombardo ha infatti diretto la partita con gli uomini di Dionisi che, vittime del possesso palla estenuante dei biancorossi, non hanno creato neanche un’azione offensiva. Anzi, ai punti sarebbe stato Possanzini a meritare la vittoria, con un gol sfiorato da Fiori e uno annullato per un tocco di mano fortuito di Galuppini.

Insomma, altre volte il Palermo era andato più vicino a fare sei punti in due partite consecutive: per esempio dopo la vittoria in casa della Cremonese i rosanero hanno ospitato il Cosenza e solamente un fuorigioco millimetrico di Di Mariano ha negato la gioia dei tre punti al Palermo.





Due vittorie consecutive in Serie B: l’ultima volta a febbraio

Sono passati addirittura 9 mesi dall’ultima volta che il Palermo è riuscito a vincere due partite consecutive in Serie B: a febbraio 2024 i rosanero guidati da Corini riuscirono a battere Bari (3 – 0), FeralpiSalò (1 – 2) e Como (3 – 0) centrando addirittura 9 punti in tre partite, cosa che in quella stagione era successa già altre due volte (il Palermo vinse sei delle prime otto giornate di campionato).

Il pareggio di Cremona, più volte citato e considerato dai più una pietra tombale sul campionato 2023/24, ha dato fine a questa grande capacità del Palermo di vincere più partite in periodi ravvicinati. E’ infatti da quel pareggio subito in rimonta allo “Zini” (che adesso è diventato la casa di Eugenio Corini) che il Palermo non riesce più a “mettere la seconda” in campionato.

Anche durante la prima stagione in Serie B il Palermo non è mai stato abituato a vincere consecutivamente. In quel campionato i rosa riuscirono a centrare questo obiettivo solamente due volte: la prima tra l’undicesima e la dodicesima giornata (0 – 2 a Modena, 1 – 0 col Parma); la seconda con addirittura tre vittorie tra ventunesima e la ventitreesima giornata (1 – 0 col Bari, 1 – 2 ad Ascoli, 2 – 1 con la Reggina).

Due vittorie consecutive per Mignani, ma non furono 6 punti

C’è comunque un’eccezione risalente allo scorso maggio: il Palermo di Mignani riuscì a vincere due partite consecutive, ma si tratta dell’ultima di regular season contro il Sudtirol conclusasi per 0 – 1 (unica vittoria di Mignani in campionato) e del primo turno preliminare dei playoff contro la Sampdoria conclusosi per 2 – 0.