Segre al GdS: “Seguiamo Dionisi per qualcosa di importante. Siamo sulla strada giusta”

“Abbiamo avuto qualche occasione da gol, peccato non averle sfruttate ma siamo sulla strada giusta“. Lo dice Jacopo Segre, intervistato dal Giornale di Sicilia sull’ultimo incontro e, in generale, sui rosanero.

Il centrocampista parla anche della fascia da capitano che ha spesso indossato in campo (“Come ho sempre detto il nostro capitano è Brunori“) e ha descritto le sensazioni dopo il rinnovo. “Un passo che volevo fare da tanto tempo, è stata una lunga trattativa, non vedevo l’ora di chiudere”.

Poi, il nuovo allenatore e gli obiettivi stagionali. “Dionisi mi conosceva già da prima. Ascoltiamo sempre lui e il suo staff. Vogliamo migliorarci giorno dopo giorno, questo è il nostro obiettivo: pensare al futuro perché possiamo fare qualcosa di importante”.